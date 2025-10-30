ガイナーレ鳥取U-18から2026年シーズンにトップチームに昇格することが内定しているFW長谷川夢叶(はせがわ・ゆうと)が、10月30日に在学中の米子松蔭高で記者会見を行った。地元出身の18歳が、名前の漢字そのままに夢を叶(かな)えた喜びなどを語っている。2007年7月22日生まれ、ガイナーレ鳥取の練習拠点であるオールガイナーレYAJINスタジアムがある鳥取県米子市出身の長谷川は、明道FC、鳥取セリオFCを経てU-15から鳥取のアカ