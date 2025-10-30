「年内解散総選挙という声が党内から出始めています」高市早苗首相らと会談した米国のトランプ大統領が離日した10月29日、自民党のベテラン秘書はこう話した。この秘書が続ける。「年内解散しても対応できるよう準備をしておくように、との話が出回っています。29日に与野党6党がガソリン税の暫定税率廃止に向けた実務協議を開き、年内の廃止を想定し、協議を進める方針で一致しました。このガソリン税の暫定税率廃止分の2025年