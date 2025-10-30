ヴァル研究所は、移動の課題に取り組むソーシャルデザインカンパニーであるNearMe（ニアミー）が運行するエアポートシャトルの運行に係るデータを、経路検索サービス「駅すぱあと」に搭載した。●状況に合わせた方法での移動が可能に今回、ニアミーが運行する都市と空港を結ぶ予約制シェア乗りサービス「エアポートシャトル」の赤坂見附駅〜羽田空港と笹塚駅〜羽田空港の2路線の運行に係るデータを「駅すぱあと」へ搭載した。