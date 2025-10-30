10月27日、元フジテレビアナウンサーの渡邊渚が、MCを務めるYouTube番組『REAL VALUE/リアルバリュー』で「やりたくなかった仕事」を明かした。この告白で、渡邊の“レギュラー番組”が心配されている。番組冒頭、スタッフから「いままでいちばんやりたくなかった仕事、これ、ムカついたなみたいなのありますか?」と質問された渡邊は、「顔面ゴムパッチンやらされたときは、イラッとはしましたね」と答えた。「渡邊さんは、事