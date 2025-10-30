岐阜県美濃加茂市の「ぎふ清流里山公園」では、原木から育った肉厚しいたけを収穫できる「しいたけ狩り」が楽しめます。香り高くジューシーな味わいを求め、多くの家族連れでにぎわっています。 ■量り売りで気軽に楽しむ“しいたけ狩り” 名古屋から車で約1時間。岐阜県美濃加茂市にある「ぎふ清流里山公園」は、里山を再現した人気の体験型テーマパークです。 向かったのは、公園の一角に