今年も、のこり２ヶ月です。郵便局では、きょうから来年の年賀はがきの販売が始まりました。 【写真を見る】シールを貼って相手にギフトも！ 2026年の年賀はがき販売開始（山形） 山形市の山形中央郵便局では、きょう午前９時に年賀はがきの販売が始まりました。 今年の全国の発行枚数は、去年よりもおよそ３億２０００万枚少ない７億５０００万枚で、１５年連続で減少しています。 絵柄は、縁起のいい左馬をあしらった