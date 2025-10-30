【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ORANGE RANGEが出演した『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』第570回の「イケナイ太陽」が、このたび1,000万再生を達成した。 ■「イケナイ太陽」令和ver. のMVも大記録！ 結成24周年を迎えたORANGE RANGEは、9月6日のZepp Fukuokaを皮切りに開催されたツアー『RANGE AID+ presents RWD← SCREAM 025』を、8都市満員御礼で大盛況で終えたばかり。夏には「イ