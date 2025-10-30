【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIの松田迅が、公式YouTubeチャンネルで展開されているメンバープロデュース企画「INI STUDIO」にて、自身の誕生日を迎えた本日10月30日0時にオリジナル楽曲「Reveal」のMVを公開。さらに17時には同楽曲のダンスパフォーマンスビデオも公開した。 ■松田迅が初めて作詞！「すごく思い入れのある楽曲」 「Reveal」は、 松田が初めて作詞を手掛けた切ないラブソング。