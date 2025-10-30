ｆａｎｔａｓｉｓｔａ [東証Ｓ] が10月30日大引け後(17:10)に業績修正を発表。25年9月期の連結経常損益を従来予想の5億円の黒字→3900万円の赤字(前の期は6億6400万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益も従来予想の7億0500万円→1億6600万円(前年同期は6億2500万円)に76.5％減額し、一転して73.4％減益計算