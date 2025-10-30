セブン―イレブン初の「地域共創型店舗」の開店を祝う関係者ら＝福岡県八女市セブン―イレブン・ジャパンは30日、福岡県八女市の山間部に初の「地域共創型店舗」を開店した。人口減少や高齢化で商店が閉店し、生活環境が悪化した「買い物難民」を支援しようと、市と手を組んで出店した。大手コンビニでは、ローソンが自治体や地元企業と連携して過疎地に出店するなど、同様の動きが相次いでいる。八女市星野村にオープンした店