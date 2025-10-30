３勝２敗と３２年ぶりのワールドシリーズ（ＷＳ）制覇に王手をかけたブルージェイズにファンの盛り上がりは最高潮に達している。２９日（日本時間３０日）、ブルージェイズは敵地でのドジャース戦に６―１で勝利した。米メディア「クラッチポイント」は「王手をかけファンはすでにパーティーモード。ワールドシリーズのタイトル獲得にさらに近づいた」と報じた。続けて「しかし、ブルージェイズは今やＭＬＢファンの大多数か