ＬＬＰＷ―Ｘの?ミスター女子プロレス?神取忍（６１）が、１１月１４日の神田明神ホール大会でスターダムに参戦する大怪獣・ボジラ（２２）と初遭遇を果たすことが発表された。同大会は先日収穫に成功した「神取米」の豊作を祝い神田明神に奉納するため「神取米収穫祭」として行われることが決定。大会のメインで神取はＮØＲＩ、高瀬みゆきと組み、ボジラ＆鉄アキラ＆薮下めぐみと対戦する。大会に向け３０日に神田明神