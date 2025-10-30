日本銀行は、金融政策決定会合で、政策金利を現在の0.5パーセント程度に据え置くことを決めました。日本銀行は、2日間にわたって開催した金融政策決定会合で、政策金利を現在の0.5パーセント程度に据え置くことを賛成多数で決めました。会合後に会見した日銀の植田総裁は、金利を据え置いた理由について、いわゆるトランプ関税によるアメリカ経済などへの影響について、「依然として不確実性が高い状況が続いている」としました。