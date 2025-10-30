最高出力630馬力のV6ツインターボを搭載イタリア国家憲兵隊「カラビニエリ」は2025年11月27日、新たな車両としてマセラティ「MCプーラ」とアルファロメオ「ジュリア クアドリフォリオ」のパトカーを配備したと発表しました。【運用スタート！】マセラティ「MCプーラ」の超速パトカーです（写真）「MCプーラ」は630馬力を発揮するV型6気筒ツインターボエンジンを、「ジュリア クアドリフォリオ」は520馬力を発揮するV型6気筒ツイ