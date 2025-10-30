11月13日19時放送の音楽特番『ベストヒット歌謡祭2025』（読売テレビ・日本テレビ系系）より、なにわ男子、Number_i、BE：FIRSTら、25組の出演アーティストが発表された。HANA、King Gnu、M！LKら9組が初出演となる。【写真】HANA、幾田りら、＆TEAM、ORANGE RANGEら9組が初出演！1968年に「全日本有線放送大賞」として放送を開始し、57回目となる今年も大阪城ホールから3時間の生放送。今年を彩った豪華アーティストが集結、