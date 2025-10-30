閑静な住宅街にある映画館×カフェ×シェアハウス「OttO」JR大宮駅西口を出て徒歩5分ほど。住宅街に溶け込むようにたたずむ「OttO（おっと）」は、2025年4月にオープンした映画館、カフェ、シェアハウスが組み合わさった複合施設です。もともと、オーナーの義理の祖父母がこの土地を所有していたのが始まり。このあたりはここ数十年の間で土地区画整理事業が進んでいて、どんどん住宅が増えているのだとか。事業の開始当時、街の未