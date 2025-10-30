美しい海に囲まれた南太平洋の楽園、フィジー。リゾートでのんびり過ごすのもいいけれど、ときには街なかのカフェやローカルの人々にも人気のレストランに行ってみるのも楽しいもの。今回は味も雰囲気もいい、ビチレブ島のおすすめカフェ＆レストランをご紹介します。潮風を感じるレストラン／ルル・バー・レストラン・アンド・カフェ美しいサンセットも望めるデナラウ・ショッピング・センター内、船着き場の隣にある開放感抜群の