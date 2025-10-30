１１月２日の東京５Ｒ・芝２０００メートルでデビュー予定のアローメタル（牡２歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は近親に１７年のＢＣクラシックなど米Ｇ１・６勝のガンランナーを持つ。２９日には美浦・Ｗコースで３週続けての併せ馬。６ハロン８４秒４―１１秒７で余力をもって格上相手に併入した。太田助手は「順調に調整できた。まだ緩さがあって、少しのんびりしているが、距離は合うと思う。流れに乗って走れればいい