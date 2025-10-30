巨人の山田龍聖投手が３０日、ジャイアンツタウンスタジアムとジャイアンツ球場室内で行われた秋季練習でブルペン入りし、１４８球の熱投を見せた。昨オフはオーストラリアのウィンターリーグで研さんを積み、４年目の今季はウエスタン・リーグのくふうハヤテへの派遣も経験。巨人復帰後の６月に支配下復帰を果たし、同１０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）でプロ初登板。３回１失点の好投を見せるなど、２試合に登板して