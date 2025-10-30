飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は2日目を終えた。12Rは人気の鈴木圭一郎（30＝浜松）が1周目のバックで早々と先頭に立って押し切り、初日から連勝。「リアタイヤが食いついてくれた。その分、フロントは軽く感じた。タイヤを探したいですね」3日目は雨の予報。ただ、時間帯によっては路面状態が微妙だ。「もう少し“止まり”があれば、いいと思います」。調整の方針を明かした。