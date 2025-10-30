宇都宮競輪場で29日に行われたミッドナイトのガールズ決勝で高橋梨香（45＝埼玉・106期）が優勝。45歳10カ月1日での優勝となり、自身が今年3月23日に豊橋で打ち立てたガールズ最年長優勝記録（45歳2カ月23日）を更新した。