元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が30日、自身のインスタグラムを更新。学生時代のハロウィーンの思い出を明かした。中川アナは英語でハロウィーンの思い出について語る動画を投稿。その中で「今日は10月30日なので明日はハロウィンです。だからちょっと考えていました。今年は仮装しようかなと」と明かした。続けて最後に仮装したのは大学生の時と振り返り「その時はバニーガールになって友達と六本木に遊びに行