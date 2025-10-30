◇SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神―ソフトバンク（2025年10月30日甲子園）「SMBC日本シリーズ2025」第5戦の阪神―ソフトバンク戦が30日に行われる。試合前に両軍の先発メンバーが発表され、阪神は6番に木浪聖也内野手（31）を抜てきした。ここまで1〜5番が不動なのに対して、6番は日替わり。第1戦は島田、第2戦は高寺、第3戦は豊田、第4戦は前川だった。また、今季限りでの引退を表明している原口文仁内野手（33）は