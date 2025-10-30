山形市の惺山高校の生徒たちが沖縄県への修学旅行先の食事が原因で集団食中毒となり、30日までに腹痛などの症状を訴えた生徒が合わせて21人に拡大したことが明らかになりました。腹痛や下痢などの食中毒の症状を訴えているのは、山形市の惺山高校通信制に通う2年生21人です。惺山高校などによりますと10月14日から17日にかけて通信制の生徒46人と教職員2人が修学旅行で沖縄県を訪れ、糸満市のレストランで食事をしました。その修学