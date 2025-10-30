ブルージェイズ戦の3回、空振り三振に倒れるドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）ドジャースは自慢の強力打線がまたもかみ合わなかった。WS第5戦の29日、ブルージェイズに1―6で敗れた。新人イエサベージの縦に大きく動く変化球に対応できず、大谷も2戦連続の無安打。4安打1得点、計15三振を喫して本拠地で2連敗。背水の陣のロバーツ監督は「良い攻撃ができていない」といらだちをにじませた。第3戦の八回以降は計20イニ