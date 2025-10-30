今、2年前の“エッグショック”に迫る勢いで卵の価格が高騰しています。今後の価格の見通しについて、専門家に見解を聞きました。30日、静岡市内のスーパーを訪れると…。（記者）「こちらのスーパーでは、卵1パックが260円で販売されているんですが、中には300円台の卵もあります」食卓に欠かせない食材の「卵」が、今、2年前に価格が高騰した“エッグショック”の再来といわれるほど値上げしています。