バレーボールのSVリーグが30日に、昨季レギュラーシーズン優勝の大阪ブルテオンがアジア代表として12月の世界クラブ選手権へ出場することを発表した。SVリーグ男子のパリオリンピック代表・西田有志（25）が所属する大阪ブルテオンは5月に行われたアジアチャンピオンズリーグ男子ジャパンで準優勝し、出場権を獲得。世界クラブ選手権には、開催地のブラジルとアジア代表の日本、カタール、ヨーロッパ代表のイタリア、ポーランド、