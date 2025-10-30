サッカースペイン１部リーグ、レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が２９日のチーム練習へ復帰、４戦ぶりの戦線復帰へ動いている。スペインのスポーツ紙マルカなど複数メディアが伝えている。足首の怪我で長く別調整を続けていた。今月の日本代表としてブラジル戦に出場しながら所属チームではリーグ２試合、カップ戦１試合と戦線から離れていた。今回のチーム合流により１１月１日（日本時間２日）に行われるビルバオ