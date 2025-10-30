とちぎテレビ 2025年10月30日午後5時00分ごろ、福島県沖を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 栃木県内では震度1の揺れが観測されています。 最大震度2を観測したのは福島県、茨城県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．６と推定されます。 栃木県 【震度1】 大田原市 宇都宮市 真岡市 益子町 高根沢町 提供：ウェザ