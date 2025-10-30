誕生月は人生にどのように関係するのか。北米で最も有名なジャーナリストの一人、マルコム・グラッドウェルさんは「スポーツでは年齢規定日のすぐ後に生まれた子ほど成功に近づくことが分かっている。これは勉強においても同様だ」という――。（第1回）※本稿は、マルコム・グラッドウェル『Outliers 思考と思考がつながる』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／pkripper503※写真はイメージです -