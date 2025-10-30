2024年9月、能登地方を襲った豪雨で石川県輪島市の塚田川が氾濫し、中学3年の女子生徒を含む4人が犠牲になりました。応急復旧工事は完了しましたが、国土交通省は、再び土石流などが発生した場合に備え、新たに監視カメラを設置し、ホームページ上で公開しました。輪島市の塚田川は2024年9月の大雨で氾濫し、中学3年の女子生徒を含む4人が亡くなりました。川の護岸復旧や土砂をせき止めるための応急工事は完了しましたが、上流には