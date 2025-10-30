ANAホールディングスは、2026年3月期中間決算を発表した。純利益は760億円だった。売上高は1兆1,904億円、営業費用は1兆927億円、営業利益は976億円だった。セグメント別では、航空事業が1兆819億円、航空関連事業が1,738億円、旅行事業が338億円、商社事業が729億円、その他が229億円となった。ANAブランドの国際線、国内線では旅客数、座席利用率ともに前年同期を上回った。ピーチ・アビエーションは旅客数、座席利用率ともに前