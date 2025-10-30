かつて男も女も刹那的に生きた時代があった。戦前までの女性20人の生きざまを本にまとめた平山亜佐子さんは「歌人の松乃門三艸子は芸者でもあり、幕末の大物と渡り合い、現代から見ればまるで異世界のような豪快すぎる逸話を残した」という――。※本稿は、平山亜佐子『戦前エキセントリックウーマン列伝』（左右社）の一部を再編集したものです。三艸子近影。木村毅『大東京五百年（2）花ひらく明治』毎日新聞社より■恋愛経験