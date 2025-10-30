やるべきことがあるのに、別の作業に手を出してしまうのはなぜか。千葉大学大学院人文科学研究院教授の一川誠さんは「人間は『すぐ終わりそう』と感じたことに、つい手を伸ばしてしまう習性がある。現実逃避のクセを断ち切るには自分の行動パターンを意識しよう」という――。（第2回）※本稿は、一川誠『ぼくら大切なことに使える時間はもう、あまりないから』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com