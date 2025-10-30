天丼チェーン「天丼てんや」は、冬の味覚を楽しめる期間限定メニューを2025年11月13日(木)から販売する。ずわい蟹やふぐなど冬の食材を使用した“ごちそう感”あふれる天丼をはじめ、純米吟醸酒と季節の天ぷらを楽しめる「冬の吟醸酒セット」など、多彩なラインアップを展開する。〈冬限定メニューラインアップ〉◆蟹とふぐの冬天丼価格:税込1,180円内容:海老、ずわい蟹、ふぐ(シロサバフグ)、春菊と紅芯大根のかき揚げ、れんこん