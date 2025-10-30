東京都港区は、マイナンバーカードを使ったコンビニ交付サービスの年末利用についてお知らせしました。書類取得を予定しているは注意してください。サービス休止の日時と対象サービスコンビニ交付サービスが一時停止となるのは、11月7〜8日、および12月19〜22日です。対象となるサービスは、戸籍（全部／個人）事項証明書、戸籍の附票の写し（全部／一部）、本籍地戸籍証明書。通常のサービス時間は、6時30分〜23時までですが、前