親の終活は何から始めればいいか。東京科学大学医学部臨床教授の木村知医師は「親の認知機能が衰える前に話し合った方がいいことがある。一つが“デジタル遺品”の問題だ。写真やSNSなど金銭の絡まないものもあるが、中には放置しておくと、家族に損失が降りかかってくるケースがある」という――。■高齢親の運転はやめさせるべきなのか「来月は運転免許の更新。認知機能検査でひっかかって、もし運転できなくなったらひとり暮ら