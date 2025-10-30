韓国の人気グループNewJeansをめぐる裁判で、「専属契約が有効」とする判決が下されました。韓国メディアはメンバー側の「完全敗訴」と伝えています。【映像】NewJeans緊急会見の様子（2024年当時）この裁判は、NewJeansのメンバー5人が去年11月に専属契約の解除を一方的に宣言したことを受け、所属事務所のADORが専属契約の確認を求めて起こしたものです。ソウル中央地裁は30日、事務所側の訴えを全面的に認め、専属契約が