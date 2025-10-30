◇第50回社会人野球日本選手権大会1回戦NTT西日本2―1FedEx（2025年10月30日京セラD）NTT西日本が苦しみながらも初戦を突破した。1―1で迎えた8回1死三塁から、4番・山田峻士が右翼へ勝ち越しの決勝三塁打。「右打ちを意識していました。（相手野手が）長打警戒というところで、いいところへ落ちてくれたと思います」。6回先頭では痛烈な中前打を放つなど2安打1打点の活躍。幸先の良い滑り出しとなったが「自分の結果