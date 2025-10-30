クマによる被害が相次ぐ中、政府は、関係閣僚会議を初めて開催し、木原官房長官は、11月中旬までに「クマ被害対策施策パッケージ」を取りまとめるよう関係閣僚に指示しました。【映像】木原官房長官のコメント「多くの地域でクマが人里に侵入し、人身被害が増大し、さらには多様化・広域化しています。国民の安全・安心を脅かす深刻な事態です」（木原官房長官）木原長官は、市街地でも自治体の判断で銃器を使用できる「緊急銃