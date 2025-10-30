日経平均株価が連日の最高値更新です。【映像】政策金利の据え置きで円安・ドル高に進んだことが要因か30日の東京株式市場、日経平均株価の終値は29日より17円高い5万1325円と、2日連続で終値での最高値を更新しました。日銀の金融政策決定会合で政策金利の据え置きが決まったことを受けて、外国為替市場が円安・ドル高に進んだことも相場を下支えしたとみられます。（ANNニュース）