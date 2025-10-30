フランスでも高い人気を誇るコンパクトSUVトヨタは、2025年10月17日に「C-HR」の2026年モデルの受注をフランスで開始しました。2016年に登場した初代C-HRは、クーペルックのコンパクトなボディに、ダイヤモンドをモチーフとしたスタイリッシュなデザイン、TNGAプラットフォーム採用による爽快な走りを特徴とするコンパクトSUVです。トヨタ「C-HR」2026年モデル【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新C-HR」です！ 画像で見る