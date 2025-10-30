動画配信サービスのＡＢＥＭＡは３０日、アメリカで行われる競馬国際Ｇ１レースの祭典「２０２５ブリーダーズカップ」を無料生中継すると発表した。日本時間１１月２日の午前６時４０分に放送スタート。いずれも日本馬が出走する「クラシック」と「マイル」が生中継される。メインレースにあたる「クラシック」には、日本ダート界現役最強の呼び声高いフォーエバーヤングが出走予定。２月に世界最高賞金額を誇るサウジカップを