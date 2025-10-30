31日（金）は前線を伴った低気圧が本州南岸付近を東進する影響で、西日本や東日本、南西諸島の広い範囲で雨が降り、太平洋側や南西諸島では雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。北日本も雲が多く、東北は夜を中心に雨が降り、北海道は所々で雨や雷雨となる見込みです。最高気温は、西日本や東日本は平年並みか低い所が多くなり、東京では最高気温が17℃の予想で、雨で肌寒く感じられるでしょう。一方、北日本はこの時季としては