【前後編の後編／前編を読む】信頼していた先輩は「フレネミー」だった策略で職を失い…怒れる恋人が仕掛けた恐ろしい復讐策とはこれまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、語り部としても活動する川奈まり子が世にも不思議な一話をルポルタージュ。仕事もプライベートも順風満帆だった昌彦さん（仮名）は、教育係の先輩Aに結婚を報告したところ、「同僚のB子に言い寄られて困っている」「彼女は他の男性社員とも関係をも