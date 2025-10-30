山形市内の高校が人工知能の「生成AI」の機能に特化したスーパーコンピューターを導入しました。生成AIに特化したスーパーコンピューターの導入は国内の高校では初めてとしていて、授業での活用に期待が寄せられています。山形市にある惺山高校では、人工知能の「生成AI」を活用した授業に取り組んでいます。商業科クリエイティブコースの3年生たちは生成AIを使って動画の