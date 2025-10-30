ことし6月、福岡市東区で52歳の男性の顔を殴り現金を奪ったとして、17歳の少年2人と16歳の女子高校生が逮捕されました。被害に遭った男性は事件直前、SNSで女性と会う約束をしていたということです。強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、いずれも福岡市に住む17歳の少年2人と16歳の女子高校生です。警察によりますと、3人はことし6月、福岡市東区千早の路上に止まっていた車の中で、52歳の男性の顔を複数回殴って打撲などのケガをさせ