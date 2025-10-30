¡Ú¿·²Ú¼ÒÄ¹º»10·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ¸ÐÆî¾Ê¹ÕÍÛ¡Ê¤³¤¦¤è¤¦¡Ë»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆî³Ù¹Õ»³¡Ê¤³¤¦¤¶¤ó¡Ë¹ñ²Èµé¼«Á³ÊÝ¸î¶è¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢¿·¼ï¤ÎÎ¾À¸Îà¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¡Ö¥Ö¡¼¥ì¥Î¥Õ¥ê¥¹¡¦¥°¥È¥¥¡ÊBoulenophrys gutu¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£µÓÉô¤¬Ä¹¤¯¡¢Ê¢Éô¤ËÇ»¤¤³ì¿§¤ÎÈÃÅÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Æ±¾Ê¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿19ÈÖÌÜ¤Î¥Ö¡¼¥ì¥Î¥Õ¥ê¥¹Â°¤Î¼ï¤È¤Ê¤ë¡£Æî³Ù¹Õ»³¹ñ²Èµé¼«Á³ÊÝ¸î¶è¤ÏºòÇ¯7·î¤«¤é¡¢¹¾´ÁÂç³ØÀ¸Ì¿²Ê³Ø³Ø±¡¤ÎÀÐ¾¡Ä¶¡Ê¤»¤­¡¦¤·¤ç¤¦¤Á¤ç¤¦¡ËÇî»Î