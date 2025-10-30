30日未明、新庄市で、49歳の会社員の男性が20歳の男性が運転する車にはねられ、死亡しました。30日午前1時15分ごろ、新庄市福田の県道上にいた男性が乗用車にはねられました。警察の調べによりますと男性は、新庄市鳥越の会社員・塚本大朗さん（49）で、この事故で塚本さんは病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。死因は外傷性くも膜下出血でした。乗用車を運転していた新庄市の会社員の男性（20）にけがはありませ