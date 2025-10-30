湖南省長沙市で開かれた就職説明会の会場で求人情報を紹介する採用担当者（中央）。（２月１１日撮影、長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社北京10月30日】中国人力資源・社会保障部は29日に開いた記者会見で、中国の1〜9月の雇用情勢が全体的に安定しており、都市部の新規就業者数が1057万人に上り、年間目標達成率は88.0％となったと明らかにした。9月の全国都市部調査失業率は5.2％で、前年同期から0.1ポイントい低下した。